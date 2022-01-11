Роспотребнадзор рассказал, как защититься от микст-инфекции гриппа и COVID-19

В России уже выявляли подобные случаи

В период сезонного подъема заболеваемости гриппом и продолжающейся пандемии коронавируса существует риск развития микст-инфекции — одновременного сочетания у пациента двух заболеваний. О том, как избежать этого, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что случаи одновременного выявления коронавируса и гриппа известны почти с начала пандемии COVID-19. В России в октябре 2021 года у беременной жительницы Севастополя одновременно обнаружили и вирус гриппа, и коронавирус.

Наибольшему риску микст-инфекции подвержены граждане, не прошедшие вакцинацию и не соблюдающие меры профилактики при посещении мест большого скопления людей в закрытых помещениях.

Опаснее всего с точки зрения риска заражения — танцполы на концертах, очереди перед кассами, общественный транспорт. Особому риску заражения подвержены педагоги и медицинские работники.

При своевременной вакцинации и ревакцинации, правильном использовании защитных масок и респираторов, соблюдении социальной дистанции и других профилактических мер можно снизить риск заражения до минимальных значений, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Тем временем в мире обсуждают сообщения о возможном новом штамме коронавируса — гибриде разновидностей "дельта" и "омикрон". Однако в Роспотребнадзоре полагают, что разговоры о возникновении штамма "дельтакрон" в настоящее время преждевременны. Образцы "нового варианта" могли появиться в результате нарушения правил работы в лаборатории.

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