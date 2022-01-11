5 продуктов для разгрузочных дней после Нового года

Диетологи рекомендуют не голодать, а использовать овощи

На Новый год мы много ели и, думаю, что ни для кого не сюрприз увидеть лишние килограммы на весах. Как правильно провести разгрузочные дни и какие продукты рекомендуется употреблять – в интервью "ТВ Центр" рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Прежде всего, отметим, что разгрузочные дни бывают двух видов. Один вариант - когда разгрузочный день направлен на то, чтобы дать нашей пищеварительной системе отдохнуть, то есть, мы используем продукты, но достаточно легкие, которые легко усваиваются в нашем организме. А второй вариант, когда нам нужно подрезать калорийность и создать условия, в которых мы будем в этом отношении снижать вес, да. Вот такая задача у разгрузочных дней.

Овощи

Мы рекомендуем не устраивать прям голодовку, а просто сделать свой рацион легче, но на небольшое количество калорий, и использовать для этого, в первую очередь, овощи, которые по своей калорийности 20-30 килокалорий на 100 граммов. То есть, съедая полкилограмма овощей, мы получаем на самом деле ничтожное количество калорий. Если мы этот килограмм овощей разбиваем на несколько приемов в течение дня, то каждый получается где-то по 300 граммов, три приема по 300 граммов вполне нормально.

Цветная капуста и брокколи

Приблизительно такой же вариант, когда мы используем различные овощи, например, цветную капусту или брокколи в отварном виде. То есть количество в принципе этого продукта мы себе не ограничиваем. Некоторые переживают: от капусты меня пучит, мне некомфортно, вот белокачанная, такая ситуация может быть, потому что там листья капустные, да, у нас там немножко другая структура. А это соцветия, у них намного нежнее фактура и пищевые волокна, которые содержатся в цветной и в брокколи, они другие по качеству, поэтому никакого вздутия быть не должно.

Спаржа и белая фасоль

Еще одна продуктовая комбинация, которая тоже помогает нам поддерживать низкокалорийный режим в разгрузочный день, но при этом не испытывать какого-то страшного чувства голода. Бобовые дают хорошее насыщение. Отварить белой фасоли приблизительно 300-500 граммов даже до такого количества. У нее не высокая калорийность 100 ккал на 100 граммов. Создадим дополнительный объем спаржей и опять впишемся в наш разгрузочный день но без голода.

Соевый сыр тофу

Это хороший источник растительных белков, тем более что продукт получен методом ферментации, то есть он ферментированный продукт, он намного легче усваивается в нашем организме, потому что в процессе ферментации бактерии, которые его "готовят", такие помощники для нашего организма. Дает хорошее чувство сытости, потому что это белковый продукт. Мы можем подрезать калорийность своего рациона до 500 ккал, а это значит, что мы в любом случае будем убирать не нужный жир.

По материалам утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

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