Токаев назначил нового премьер-министра Казахстана

Подписан соответствующий указ
Новым премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов. Указ о назначении подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", - цитирует документ пресс-служба казахстанского президента.
Прежнее правительство Казахстана во главе с Аскаром Маминым было отправлено в отставку 5 января, на фоне акций протеста. Министры продолжал работать в статусе исполняющих обязанности. И.о. премьера стал первый вице-премьер Алихан Смаилов.
Кандидатуру Смаилова на пост председателя правительства Токаев ранее предложил нижней палате парламента. Депутаты на заседании назначение одобрили, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram