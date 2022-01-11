Токаев назначил нового премьер-министра Казахстана

Подписан соответствующий указ

Новым премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов. Указ о назначении подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", - цитирует документ пресс-служба казахстанского президента.

Прежнее правительство Казахстана во главе с Аскаром Маминым было отправлено в отставку 5 января, на фоне акций протеста. Министры продолжал работать в статусе исполняющих обязанности. И.о. премьера стал первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Кандидатуру Смаилова на пост председателя правительства Токаев ранее предложил нижней палате парламента. Депутаты на заседании назначение одобрили, передает ТАСС.

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