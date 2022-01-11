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Назван срок вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана

09:27
  • вторник
  • 11 января 2022

Ситуация в стране стабилизировалась

Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане завершена. Ситуация во всех регионах республики стабильная, заявил президент Казахстана. По словам Касым-Жомарта Токаева, вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнется через два дня.
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"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", - сказал Токаев, выступая в нижней палате парламента.

Президент Казахстана признал, что Комитет национальной безопасности не разглядел критическую угрозу и не смог предотвратить атаки на государство – при том, что сплоченность общества методично расшатывали, действуя по профессионально разработанным сценариям. В такой ситуации власти стран обратились за помощью к ОДКБ – что было юридически обосновано, приводит слова Токаева телеканал "Звезда".

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