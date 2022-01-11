Назван срок вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана

Ситуация в стране стабилизировалась

Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане завершена. Ситуация во всех регионах республики стабильная, заявил президент Казахстана. По словам Касым-Жомарта Токаева, вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнется через два дня.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", - сказал Токаев, выступая в нижней палате парламента.

Президент Казахстана признал, что Комитет национальной безопасности не разглядел критическую угрозу и не смог предотвратить атаки на государство – при том, что сплоченность общества методично расшатывали, действуя по профессионально разработанным сценариям. В такой ситуации власти стран обратились за помощью к ОДКБ – что было юридически обосновано, приводит слова Токаева телеканал "Звезда".

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