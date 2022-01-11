США тайно одобрили дополнительную военную помощь Украине

Запад продолжает заявлять о мифической российской угрозе

Угрозы и саботаж - вместо конструктивного диалога. Во вторник стало известно, что США тайно одобрили выделение дополнительной финансовой помощи Украине. Сотни миллионов долларов пойдут на закупку оружия и боеприпасов. Решение было принято ещё до старта переговоров о гарантиях безопасности в Женеве. Политологи сходятся во мнении, что Вашингтон намеренно обостряет ситуацию у российских границ и ищет повод, чтобы сорвать обсуждение.

Россия обязана напасть на Украину. Пусть даже в фантазиях американских политиков. И хотя в Кремле, кажется, уже устали объяснять, что никаких планов вторжения у Москвы нет, США намерены пресечь эту попытку. Рожденную в воображении чиновников администрации Байдена.

Впрочем, Украина лишь повод для обострения отношений с Россией. Запад намеренно достает из рукава эту затертую карту и переворачивает верх дном саму идею переговоров в Женеве, главная цель которых - обеспечить безопасность во всем мире. Но если Москва предложила конкретные шаги, то США - угрозы.

И санкции в этом контексте - привычный элемент шантажа. Украинский кейс - только предлог, чтобы не подписывать самые важные документы. Взамен - истерика и шумиха о мифической российской угрозе. Проще говоря, Запад даже не пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Как, впрочем, не хочет ничего менять в своей внешней политике, где роль Украины одна - сделать все, чтобы провоцировать Россию на конфликт.

Огромными последствиями и издержками России в случае эскалации вокруг Украины пригрозил и Евросоюз. Пока же напряженность создают сами члены Североатлантического альянса, наращивая присутствие в регионе. Как, впрочем, и других странах вблизи российских границ. Москва требует от НАТО отказаться от продвижения своих сил на постсоветском пространстве. Однако таких гарантий Запад дать не может. И упорно не замечает, как Украина стягивает в зону конфликта едва ли не половину всего состава вооруженных сил. Впечатление, что Боррелю просто жизненно необходимо поучаствовать в дискуссиях вокруг Украины. И не суть важно, что его "веское слово" вряд ли будет иметь значение для Вашингтона. За Евросоюз все равно будут решать США.

"Мы не позволим кому-либо захлопнуть политику открытых дверей НАТО. Наш скептицизм в том, что русские говорят - это всего лишь учения и нам не нужно беспокоиться, мы это услышали, но мы хотим и увидеть признаки деэскалации, а этим признаком будет возвращение войск к местам постоянных дислокаций", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Впрочем, это уже в традициях внешней политики Вашингтона - говорить одно, а делать, мягко говоря, другое. Сегодня американские СМИ сообщили о том, что администрация США тайно одобрила еще один транш в 200 миллионов долларов Украине. На эту сумму Пентагон планирует поставить ВСУ стрелковое оружие и боеприпасы. Показательно, что решение о дополнительной военной помощи было принято за несколько недель до переговоров в Женеве. А одноименный законопроект в конгресс США внесли накануне.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram