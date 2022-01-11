Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане завершена

Когда начнется вывод миротворцев?

Поэтапный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнётся через два дня. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что острая фаза контртеррористической операции уже пройдена, а ситуация во всех регионах стабилизировалась. Наших соотечественников и граждан других государств, пожелавших покинуть Казахстан, продолжают вывозить самолёты Минобороны России. На родину уже вернулись более 1700 человек.

Аэропорт Алма-Аты под полным контролем российских миротворцев. На вышке диспетчерского пункта дежурят снайперские расчёты. Периметр патрулирует бронетехника. Развёрнуты пункты управления беспилотными летательными аппаратами, чтобы контролировать территорию аэропорта и близлежащие районы с воздуха.

"Комплекс находится в постоянной готовности. Для выхода на позицию и для согласования требуется не более 15 минут", - сообщил начальник расчета БЛА Артем Липанов.

Самолётами ВКС в Россию доставлены уже почти две тысячи человек. Причём, это граждане не только нашей страны. По просьбе посольств Австрии и Венгрии в Москву отправились дипломаты с семьями, которые, как и многие россияне, находились в Казахстане на новогодних праздниках.

"Всё случилось внезапно. За один день. Но я рад, что ситуация урегулировалась, что миротворческие силы дружественных держав поддержали правительство Казахстана, и я теперь с семьёй могу вылететь обратно", - рассказал военный атташе Австрии в России Томас Ахаммер.

Пассажиров этого рейса в полёте даже покормили. И в общем, сделали всё, чтобы полёт прошёл максимально комфортно, хоть это и военно-транспортный самолёт. На борту находились 258 человек.

Президент Казахстана, выступая утром на заседании мажилиса - нижней палаты парламента - заявил, что террористическая атака на страну была чётка спланирована. При этом Комитет национальной безопасности не увидел надвигающейся угрозы, а во время беспорядков и уличных боёв, сотрудники ряда подразделений и вовсе не оказывали никакого сопротивления. Покидали здания. Таким образом в руки боевиков попали оружие и секретные документы.

"В целом, острая фаза антитеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнётся поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займёт не более десяти дней", - заявил Токаев.

По словам президента, Казахстан ждёт ряд реформ. Также Косым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового премьер-министра республики. Им стал Алихан Смаилов, исполняющий эти обязанности с 5 января, а до того занимавший должность первого заместителя.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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