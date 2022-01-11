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Собянин рассказал об инициативах участников платформы "Город идей"

09:41
  • вторник
  • 11 января 2022

За семь лет было проведено 35 проектов

Сергей Собянин подвел итоги работы платформы "Город идей" в 2021 году. Она работает уже семь лет.

На своем персональном сайте Собянин рассказал, что за эти годы было проведено 35 краудсорсинг-проектов. В них приняли участие более 300 тысяч человек. В этом году шесть тематических проектов собрали более 4 тысяч идей, из них взяли в работу 423.

Так, проект "Городские мастерские семейного творчества" заинтересовал 13,5 тысячи москвичей. Интерес вызвал проект "Культура рядом", посвященный развитию культурного пространства в жилых районах.

Почти 20 тысяч человек приняли участие в проекте "Волонтеры Москвы". Они высказали свои пожелания по участию в городских добровольческих мероприятиях.

"Среди идей, которые будут реализованы, – более активное приобщение детей и подростков к участию в волонтерских проектах. И оказание помощи пожилым людям в их желании приютить у себя бездомных животных.  В каждом районе предполагается открыть общественные приемные "Мосволонтера" и других добровольческих организаций", - написал мэр на своем сайте.

Собянин также поделился фотографиями идей москвичей, реализованных в прошлые годы.

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