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На центральную Россию обрушились сильные снегопады

11:45
  • вторник
  • 11 января 2022

Последствия стихии устраняют

Снегопады не отступают в регионах европейской части России. В Нижнем Новгороде с перебоями работает общественный транспорт. На дорогах множество ДТП. Улицы Москвы в усиленном режиме расчищают коммунальные службы. Непогода и на юге страны - сугробы намело в Краснодарском крае.

Сочи сейчас идеальное место для зимнего отдыха. На регион обрушился сильный снегопад и на горнолыжных курортах раздолье для туристов. Правда, до Красной поляны ещё надо добраться. Толщина сугробов оказалась настолько большой, что расчистить дороги полностью до сих пор не получилось. Кроме того, все силы коммунальщики сейчас бросили на расчистку городских улиц. И если для юга России такая метель скорее исключение, то вот на крайнем севере люди давно привыкли выходить на работу в пургу. Причём, такую, что зачастую не видно соседнего дома.

Подобную метель в ближайшее время ожидают и в Южно-Сахалинске. На регион надвигается мощный циклон. По прогнозам синоптиков, из-за него город и окрестности в течение ближайших трёх дней будет обильно засыпать снегом. Коммунальщики уже приведены в боевую готовность, а сотрудники МЧС подготовили два пункта обогрева. Выходить из дома в пургу спасатели не рекомендуют, впрочем, как и садиться за руль.

Всю ночь шёл снег и в центральной части России. В Нижегородской, Тамбовской и Брянской областях снега намело по колено. Циклон не обошёл стороной и столицу. Коммунальные службы начали уборку ещё вчера. Работа продолжается до сих пор.

В Москве продолжают очищать улицы и крыши домов. На дороги вышла вся снегоуборочная техника. В отдельных районах столицы всего за несколько часов выпало до двух сантиметров осадков. По словам представителей коммунальных служб, работы не прекратятся до тех пор, пока в городе не будет налажена комфортная для передвижения обстановка.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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