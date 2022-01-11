Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Аяна Содбоева из Улан-Удэ

У мальчика тяжёлое заболевание

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Начать говорить, бегать по улице и радоваться жизни, как все остальные дети, мечтает герой нашего сюжета - трёхлетний Аян Содбоев из Улан-Удэ. Подарить малышу такую возможность в новом году может каждый. "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение ребёнка.

У Аяна врождённый порок сердца. Его правый желудочек не развит, и всю нагрузку на себя взял левый. Из-за этого детскому организму не хватает кислорода, что приводит к отставанию в развитии и постоянной усталости. В прошлом году Аян пережил опасную операцию на сердце, и теперь ему нужно провести диагностическое зондирование. Оно стоит больше двух миллионов рублей, у родителей Аяна таких денег нет. Но помочь мы можем все вместе. Для этого нужно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный в центре экрана, перейдя далее по ссылке нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Времени у Аяна очень мало. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона

Маленький Аян очень хочет на улицу - гулять. Даже его имя - Аян - с бурятского языка переводится как "Путешественник". Вот только сил на дорогу нет - мальчик виснет на руках отца и плачет, хотя ещё пять минут назад вместе с родителями и младшим братом скакал по квартире.

"Нет, грубо говоря, половины сердца, нет правого желудочка. Соответственно, в два раза приходится нагрузка на сердце больше. Это уменьшает работоспособность нашего сына. Утомляемость повышается", - рассказал отец Аяна Сергей Содбоев.

У Аяна тяжёлое заболевание - врождённый порок сердца. Его правый желудочек не развит, и кровь по телу гонит только левый. Из-за этого головной мозг недополучает питание, и Аян немного отстаёт от ровесников: в три с половиной года он до сих пор не говорит. Вся жизнь мальчика - сплошные больницы, обследования, операции и физические ограничения. Но родители уверены: вместе можно справиться со всем. Несмотря ни на что.

"То, что порок сложный, мы узнали на 22-й неделе, нам врачи сказали, что ребёнок умрёт либо во время беременности, либо при родах. Было очень тяжело, больно, не понимали, почему происходит так", - говорит мать Аяна Ирина Содбоева.

Ирина и Сергей даже не допускали мысли, чтобы отказаться от рождения Аяна. Их первая дочь была больна сложной формой ДЦП и погибла в 12 лет. И врачи давали Содбоевым минимальный шанс снова стать родителями.

"Мы сразу с Сергеем в коридоре начали искать в интернете какую-то надежду, что всё-таки дети такие живут. Откликнулись мамы, сказали, что такие дети живут, начали отправлять фотографии, там были дети 5, 7, 14 лет. Мы с Серёжей воспряли духом", - рассказала Ирина Содбоева.

Ради появления сына на свет Содбоевы уехали из родного Улан-Удэ в Новосибирск, к лучшим неонатологам. Роды прошли хорошо, но на второй день начались неприятности. Пока одни врачи боролись за жизнь новорождённого Аяна, другие спасали Сергея после инфаркта. Отец как будто пытался отдать своё сердце сыну, говорит Ирина.

Аян уже перенёс 6 операций на сердце. Последнюю - сложнейшую - в том году провели в немецком Бонне, не стала преградой даже пандемия. По протоколу лечения, в скором времени врачи той же клиники должны обследовать сердце мальчика специальным зондом. Стоит такая процедура 2 миллиона 95 тысяч рублей. Чтобы собрать столько денег, Содбоевым нужна помощь. После инфаркта Сергей, в прошлом успешный адвокат, не может вернуться к работе и содержать семью, как прежде. Вчетвером они вынуждены жить на детские пособия.

"У меня большая просьба ко всем людям, которые сейчас видят меня, мою жену, мою семью, помочь нам вылечить Аяна. Он уже прошёл большой путь. Он ребёнок, которого мы долго ждали и прошли ради его рождения через многое", - сказал Сергей Содбоев.

Помочь собрать сумму на лечение Аяна может каждый. Если вы хотите подарить мальчику возможность жить полноценно, отправьте СМС с любой суммой цифрами на номер 8385.

Ксения Игнатова, Станислав Ильин и Кирилл Кретов, "ТВ Центр".

Времени у Аяна очень мало. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Аяна Содбоева, программа 1332

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