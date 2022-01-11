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Бегавшие по улицам китайского города страусы попали на видео

11:50
  • вторник
  • 11 января 2022

Удалость ли выловить беглецов?

На юге Китая в городе Чунцзо местные жители стали очевидцами необычного побега. Более 80 страусов вырвались из вольера местной фермы и стали бегать по улицам, сообщает "ТВ Центр".

Вырваться из загона им удалось, так как ворота не были как следует заперты. Огромные 100-киллограммовые птицы резво бежали, не замечая преград на своём пути. Жители города наблюдали за происходящим на расстоянии.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Для поимки пернатых беглецов была задействована полиция. В результате спецоперации большую часть страусов удалось вернуть в вольер.

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