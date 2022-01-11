Сергунина рассказала о новом онлайн-сервисе для начинающих предпринимателей

Бизнесмены могут бесплатно зарегистрировать компанию и открыть банковский счет

На портале "Малый бизнес Москвы" заработал новый сервис для начинающих предпринимателей, позволяющий бесплатно зарегистрировать компанию или статус индивидуального предпринимателя, а также открыть банковский счет. Об этом во вторник, 11 января, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Заммэра отметила, что новый сервис предполагает комплексный подход: от помощи в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения до удобной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета. Начинающему предпринимателю не нужно будет оплачивать госпошлину или тратиться на услуги посредников.

Для использования нового онлайн-сервиса требуется личный кабинет на портале mbm.mos.ru. На странице проекта опубликована подробная инструкция по открытию своего дела.

Выбрав организационно-правовую форму бизнеса и налоговый режим, предприниматель сможет подать заявку на бесплатную регистрацию бизнеса и открытие расчетного счета. Выбранный банк сам займется оформлением документов и взаимодействием с налоговой инспекцией.

Затем пользователь получает подтверждение о регистрации ИП или компании в Федеральной налоговой службе на свою электронную почту. После этого банк откроет расчетный счет для ведения бизнеса, а также предоставит бонусы: помощь в начале продаж на маркетплейсах, возможность бесплатного размещения вакансий на специализированных сайтах, ведение онлайн-бухгалтерии и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что более 200 предпринимателей и экспертов выступили в роли спикеров образовательных программ городского проекта "Малый бизнес Москвы" в 2021 году.

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