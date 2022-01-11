Токаев потребовал перестроить систему господдержки в Казахстане

Сейчас действует принцип: "Друзьям - все, остальным - по закону"

Система государственной поддержки в Казахстане неэффективна. Она обслуживает крупные структуры и тех, кто имеет доступ в высокие кабинеты, признал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу: "Друзьям - все, остальным - по закону", - заявил Токаев на заседании нижней палаты парламента.

По словам Токаева, действующая система еще более усиливает позиции олигархов в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляют конкуренцию и препятствуют проведению реформ, приводит слова президента ТАСС.

Президент Казахстана также поручил правительству перестроить работу Банка развития республики. Токаев признал, что тот превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации собственных проектов. Лидер Казахстана подчеркнул, что соответствующие структуры знают всех этих людей пофамильно.

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