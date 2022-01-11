В столовой чукотской школы приготовили запеканку с помощью дрели (фото)

Ситуацией заинтересовалась прокуратура
В Чукотском автономном округе оштрафовали школу, где использовали электродрель при готовке творожной запеканки.
Инцидент произошел МБОУ "Центр образования села Лаврентия". В соцсетях появились фотографии, где работники столовой готовят еду для детей с помощью строительных приборов, передает "Интерфакс".
Прокуратура и Роспотребнадзор провели проверку и выяснили, что творожную массу для запеканки размешивали в посуде из алюминия с помощью электрической дрели с насадкой для строительного миксера.
По результатам проверки возбудили административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических норм при организации детского питания. В результате руководителя школы и юридическое лицо оштрафовали на три тысячи рублей и 110 тысячи рублей соответственно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram