Умер двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев

Спортсмену и тренеру было 70 лет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев умер в возрасте 70 лет. Об этом во вторник, 11 января, рассказал руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов.

Бойцов уточнил, что речь не идет о коронавирусной инфекции — Алябьев простудился, причем "с легкими все было не очень хорошо, воспаление не первый раз уже".

Данные о дате и месте похорон спортсмена не приводятся, сообщает РИА Новости.

Анатолий Алябьев закончил Вологодское педагогическое училище и работал учителем физвоспитания, а также вел спортивные секции лыж и бокса. Биатлоном стал заниматься после службы в армии. В 1979 году стал чемпионом СССР на дистанции 20 км, на этой же дистанции победил сильнейших биатлонистов мира на предолимпийской неделе в Лейк-Плэсиде.

В 1980 году Алябьев завоевал Кубок СССР и представил страну на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. На соревнованиях спортсмен выиграл золото в индивидуальной гонке на 20 км, бронзу в гонке на 10 км и помог сборной занять первое место в эстафете 4×7,5 км.

После ОИ-1980 завоевывал бронзовые медали чемпионатов мира 1981 и 1982 годов в эстафете.

По окончании спортивной карьеры Алябьев работал в Ленинградском военном институте физической культуры, защитил диссертацию, получил звание профессора и возглавил кафедру. Как тренер Анатолий Алябьев подготовил 43 мастеров спорта, трех мастеров спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта.

Алябьев написал более 30 научных работ. Был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы, шести различных медалей. В Норвегии спортсмена наградили медалью "За развитие мирового спорта".

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