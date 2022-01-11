ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев

10:17
  • вторник
  • 11 января 2022

Спортсмену и тренеру было 70 лет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев умер в возрасте 70 лет. Об этом во вторник, 11 января, рассказал руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов.
Скончался двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых

Бойцов уточнил, что речь не идет о коронавирусной инфекции — Алябьев простудился, причем "с легкими все было не очень хорошо, воспаление не первый раз уже".

Данные о дате и месте похорон спортсмена не приводятся, сообщает РИА Новости.

Анатолий Алябьев закончил Вологодское педагогическое училище и работал учителем физвоспитания, а также вел спортивные секции лыж и бокса. Биатлоном стал заниматься после службы в армии. В 1979 году стал чемпионом СССР на дистанции 20 км, на этой же дистанции победил сильнейших биатлонистов мира на предолимпийской неделе в Лейк-Плэсиде.

В 1980 году Алябьев завоевал Кубок СССР и представил страну на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. На соревнованиях спортсмен выиграл золото в индивидуальной гонке на 20 км, бронзу в гонке на 10 км и помог сборной занять первое место в эстафете 4×7,5 км.

После ОИ-1980 завоевывал бронзовые медали чемпионатов мира 1981 и 1982 годов в эстафете.

По окончании спортивной карьеры Алябьев работал в Ленинградском военном институте физической культуры, защитил диссертацию, получил звание профессора и возглавил кафедру. Как тренер Анатолий Алябьев подготовил 43 мастеров спорта, трех мастеров спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта.

Алябьев написал более 30 научных работ. Был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы, шести различных медалей. В Норвегии спортсмена наградили медалью "За развитие мирового спорта".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Анатолий Алябьев
Анатолий Алябьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.