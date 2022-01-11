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Места на вывозных рейсах в Россию из Казахстана закончились

10:41
  • вторник
  • 11 января 2022

Регистрация пассажиров приостановлена

Места в самолетах Министерства обороны России, осуществляющих эвакуацию граждан из Казахстана в связи с беспорядками, закончились. Об этом во вторник, 11 января, рассказали в российском генеральном консульстве в Алма-Ате.
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Регистрация пассажиров на вывозные рейсы в ближайшее время будет приостановлена из-за предельной заполненности эвакуационных бортов, пояснили в дипмиссии.

Граждан просят пока не приезжать в аэропорт Алма-Аты. При поступлении сведений о новых рейсах в Россию генконсульство предоставит дополнительную информацию, сообщает РИА Новости.

Беспорядки вспыхнули в Казахстане с началом 2022 года после повышения в стране цен на сжиженный газ. Погибли 17 сотрудников силовых структур, участвующих в восстановлении правопорядка. ООН сообщает о тысяче пострадавших.

10 января в Минобороны рассказали об эвакуации из Казахстана более 1700 человек. Наряду с гражданами России по просьбе посольств Австрии и Венгрии в Москву доставили дипломатов этих стран и их семьи. Также эвакуировали казахстанских студентов, которые учатся в российских вузах.

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