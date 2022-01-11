Военные США засекли российский корабль в районе Гавайев

За действиями корабля следят с пятницы
Российский корабль появился в районе Гавайев в Тихом океане, утверждают американские военные. По словам представителя Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США майора Роба Мартинса, наблюдение за перемещениями корабля ведется с пятницы 7 января.
"Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США следит за российским кораблем, осуществляющим деятельность в международных водах недалеко от Гавайев", - приводит заявление Мартинса местное издание Honolulu Star-Advertiser.
Американские военные утверждают, что российский разведывательный корабль занимается сбором информации недалеко от исключительной экономической зоны Гавайев. Мартинс пояснил, что командование в рамках ежедневных операций тщательно отслеживает все суда в этом районе с помощью патрульной авиации и надводных судов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram