Военные США засекли российский корабль в районе Гавайев

За действиями корабля следят с пятницы

Российский корабль появился в районе Гавайев в Тихом океане, утверждают американские военные. По словам представителя Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США майора Роба Мартинса, наблюдение за перемещениями корабля ведется с пятницы 7 января.

"Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США следит за российским кораблем, осуществляющим деятельность в международных водах недалеко от Гавайев", - приводит заявление Мартинса местное издание Honolulu Star-Advertiser.

Американские военные утверждают, что российский разведывательный корабль занимается сбором информации недалеко от исключительной экономической зоны Гавайев. Мартинс пояснил, что командование в рамках ежедневных операций тщательно отслеживает все суда в этом районе с помощью патрульной авиации и надводных судов.

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