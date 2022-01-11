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Россиянам объяснили, почему нельзя выкидывать елки в мусорный бак

10:51
  • вторник
  • 11 января 2022

Новогоднее дерево может стать опасным

Живую новогоднюю елку следует сдать в специальный бак для утилизации.
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Об этом сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе (РЭО). Выбрасывать дерево в мусорный бак для обычных отходов нельзя, так как при разложении оно будет вырабатывать опасный газ.

"Если елка попадает на полигон или оказывается просто выброшенной где-то на обочине, то при разложении она будет вырабатывать метан. Мы призываем сдавать живые елки на утилизацию", - объяснили в РЭО.

Во многих городах России проходят акции по сдаче на вторсырье живых елок. После переработки они обретают вторую жизнь: елки становятся кормом для животных или щепой для городских клумб.

В крайнем случае, ель можно оставить в бункерах для крупногабаритных отходов или сдать в зоопарк, отметили в РЭО.

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