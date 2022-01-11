Россиянам объяснили, почему нельзя выкидывать елки в мусорный бак

Новогоднее дерево может стать опасным
Живую новогоднюю елку следует сдать в специальный бак для утилизации.
Об этом сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе (РЭО). Выбрасывать дерево в мусорный бак для обычных отходов нельзя, так как при разложении оно будет вырабатывать опасный газ.
"Если елка попадает на полигон или оказывается просто выброшенной где-то на обочине, то при разложении она будет вырабатывать метан. Мы призываем сдавать живые елки на утилизацию", - объяснили в РЭО.
Во многих городах России проходят акции по сдаче на вторсырье живых елок. После переработки они обретают вторую жизнь: елки становятся кормом для животных или щепой для городских клумб.
В крайнем случае, ель можно оставить в бункерах для крупногабаритных отходов или сдать в зоопарк, отметили в РЭО.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram