Россиянам объяснили, почему нельзя выкидывать елки в мусорный бак

Новогоднее дерево может стать опасным

Живую новогоднюю елку следует сдать в специальный бак для утилизации.

Об этом сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе (РЭО). Выбрасывать дерево в мусорный бак для обычных отходов нельзя, так как при разложении оно будет вырабатывать опасный газ.

"Если елка попадает на полигон или оказывается просто выброшенной где-то на обочине, то при разложении она будет вырабатывать метан. Мы призываем сдавать живые елки на утилизацию", - объяснили в РЭО.

Во многих городах России проходят акции по сдаче на вторсырье живых елок. После переработки они обретают вторую жизнь: елки становятся кормом для животных или щепой для городских клумб.

В крайнем случае, ель можно оставить в бункерах для крупногабаритных отходов или сдать в зоопарк, отметили в РЭО.

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