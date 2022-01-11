Россияне перечислили средства борьбы со стрессом при возвращении на работу

10 января большинство граждан вернулось к работе после длинных выходных

Свыше половины (63%) россиян испытывают стресс при возвращении на работу после длинной череды нерабочих праздничных дней. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Зарплата.ру".

Опрос показал, что тяжелее всего вернуться в рабочий ритм людям в возрасте от 35 до 44 лет.

Чаще всего трудности при возобновлении рабочих дней доставляет большое количество рабочих задач, которые необходимо выполнить за сравнительно короткий период (43%), изменение режима времени (31%), подготовка отчетности (12%).

На нехватку сна пожаловались 4% опрошенных, на рабочие планерки — 3%, на нежелание встречаться с коллегами и руководством — 2%.

Чтобы справиться с послепраздничным стрессом, 33% участников исследования регулируют режим сна, 23% уделяют внимание спортивной активности, 18% встречаются с друзьями, 12% больше гуляют на свежем воздухе.

Для 3% лучшим способом является размеренное погружение в рабочий процесс, а 2% стараются взять два-три дня отпуска в первую неделю после каникул, сообщает ТАСС.

Ранее диетолог Арина Панкова рассказала, как избавиться от лишних килограммов, которые многие россияне набрали за время длинных праздничных застолий.

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