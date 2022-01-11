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Продюсер подтвердил сообщения о госпитализации Прокловой

11:05
  • вторник
  • 11 января 2022

В каком состоянии актриса – пока неизвестно

Елена Проклова действительно госпитализирована. О состоянии народной артистки пока ничего неизвестно, сообщил продюсер и актер Леонид Дзюник.
Елена Проклова вышла на связь из реанимации

"Да, она в больнице, но пока ничего о состоянии, к сожалению, не могу сказать. Что там происходит сейчас конкретно, не знаю, еще не связывался", - цитирует Дзюника РИА Новости. По словам продюсера, информации о том, в какой именно больнице находится Проклова, также пока нет.

Ранее появились сообщения о том, что актриса попала в реанимацию одной из московских больниц с инсультом. Елена Проклова - народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Известна по ролям в таких картинах, как "Мимино", "Капитанская дочка", "Снежная королева", передает РИА Новости.

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