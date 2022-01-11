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В России ожидается рост заболеваемости омикрон-штаммом

11:19
  • вторник
  • 11 января 2022

Пик придется на январь-февраль

Россию ждет подъем заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон".

Рост придется на январь-февраль 2022 года, заявил заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов.

"Абсолютно уверен, что до конца января - в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон", - сообщил он в эфире youtube-канала "Соловьев Live".

Новый штамм распространяется быстрее предыдущих, однако его летальность ниже в 4-17 раз.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что "омикроном" заражаются в основном не болевшие коронавирусом и непривитые.

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