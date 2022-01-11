В России ожидается рост заболеваемости омикрон-штаммом

Пик придется на январь-февраль
Россию ждет подъем заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон".
Рост придется на январь-февраль 2022 года, заявил заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов.
"Абсолютно уверен, что до конца января - в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон", - сообщил он в эфире youtube-канала "Соловьев Live".
Новый штамм распространяется быстрее предыдущих, однако его летальность ниже в 4-17 раз.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что "омикроном" заражаются в основном не болевшие коронавирусом и непривитые.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram