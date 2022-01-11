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Сильнейшие в 2022 году морозы подступили к Москве

11:23
  • вторник
  • 11 января 2022

Температура будет на пять-семь градусов ниже климатической нормы

В столичный регион идут самые сильные морозы в наступившем 2022 году. Об этом во вторник, 11 января, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
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Как пояснил синоптик, суровый нордический ветер будет закачивать в тыл циклона более студеные воздушные массы полярного происхождения с температурой на пять-семь градусов ниже климатической нормы. Такая картина будет наблюдаться в центральной части России.

Следствием уже 11 января станет так называемый обратный суточный ход температуры: днем столбики термометров будут показывать более низкие значения, чем по ночам, предупредил Тишковец.

В следующую ночь морозы окрепнут до 17 градусов в Москве и до 22 градусов в отдельных районах Московской области. В среду днем прогнозируется не более минус 11-13 градусов в столице и минус 10-15 в Подмосковье. Это самые низкие температурные показатели в наступившем году, рассказал эксперт.

Такие морозы продержатся двое суток, затем температура начнет расти, цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее в Росгидромете рассказали, что к концу первой рабочей недели 2022 года морозы в столичном регионе ослабнут под влиянием атлантического циклона. В пятницу, 14 января, прогнозируется оттепель.

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