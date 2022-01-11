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Названы оптимальные сроки ревакцинации от коронавируса

11:38
  • вторник
  • 11 января 2022

Вводить препарат раз в три месяца - крайность

Прививаться от коронавируса каждые три месяца – далеко не самый оптимальный вариант. Это крайность даже на фоне распространения штамма "омикрон", считает замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
В российских воинских частях продолжается ревакцинация

"Мы сейчас два полюса обсудили. Первая часть, что все хорошо, что вирус сейчас пройдет и все будет здорово. Вторая часть, что нужно ревакцинироваться каждые три месяца и поддерживать антитела и иммунную систему в состоянии такой бесконечной истерики", - сказал Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ревакцинироваться или прививаться бустерным препаратом раз в три месяца – не самый оптимальный вариант, уверен медик. Логунов подчеркнул, что наиболее эффективна ревакцинация спустя полгода – как и рекомендуют сегодня врачи.

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