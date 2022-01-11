Названы оптимальные сроки ревакцинации от коронавируса

Вводить препарат раз в три месяца - крайность

Прививаться от коронавируса каждые три месяца – далеко не самый оптимальный вариант. Это крайность даже на фоне распространения штамма "омикрон", считает замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

"Мы сейчас два полюса обсудили. Первая часть, что все хорошо, что вирус сейчас пройдет и все будет здорово. Вторая часть, что нужно ревакцинироваться каждые три месяца и поддерживать антитела и иммунную систему в состоянии такой бесконечной истерики", - сказал Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ревакцинироваться или прививаться бустерным препаратом раз в три месяца – не самый оптимальный вариант, уверен медик. Логунов подчеркнул, что наиболее эффективна ревакцинация спустя полгода – как и рекомендуют сегодня врачи.

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