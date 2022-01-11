В России выявили еще 17525 случаев коронавируса

Скончались 783 заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрировано 17525 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 783 человека, выздоровели 25216 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 4635. В Московской области за сутки заболели 855 человек, в Санкт-Петербурге - 1512.

За весь период пандемии в стране выявлено 10684204 случая инфекции. Умерли 317687 пациентов. Выздоровели 9732018 человек.

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