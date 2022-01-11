В России выявили еще 17525 случаев коронавируса

Скончались 783 заболевших
В России за минувшие сутки зарегистрировано 17525 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 783 человека, выздоровели 25216 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 4635. В Московской области за сутки заболели 855 человек, в Санкт-Петербурге - 1512.
За весь период пандемии в стране выявлено 10684204 случая инфекции. Умерли 317687 пациентов. Выздоровели 9732018 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram