ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет с 145 россиянами на борту вылетел из Алма-Аты в Москву

12:02
  • вторник
  • 11 января 2022

Места закончились

Самолет Ил-76 Минобороны России вывез из Казахстана 145 наших соотечественников.
Места на вывозных рейсах в Россию из Казахстана закончились

Борт военно-транспортной авиации вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву, сообщили в российском военном ведомстве. Он приземлится на подмосковный аэродром Чкаловский.

В самолете находятся россияне, которые приехали в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам.

Ранее самолеты Минобороны России вывезли из Казахстана 1 719 россиян и иностранцев. В российском генеральном консульстве в Алма-Ате отметили, что места в самолетах Министерства обороны России, осуществляющих эвакуацию граждан из Казахстана в связи с беспорядками, закончились.

Беспорядки вспыхнули в Казахстане с началом 2022 года после повышения в стране цен на сжиженный газ. Погибли 17 сотрудников силовых структур, участвующих в восстановлении правопорядка. ООН сообщает о тысяче пострадавших.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Самолет Ил-76 эвакуационного рейса из Казахстана в Россию
Самолет Ил-76 эвакуационного рейса из Казахстана в Россию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.