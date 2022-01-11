Самолет с 145 россиянами на борту вылетел из Алма-Аты в Москву

Места закончились

Самолет Ил-76 Минобороны России вывез из Казахстана 145 наших соотечественников.

Борт военно-транспортной авиации вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву, сообщили в российском военном ведомстве. Он приземлится на подмосковный аэродром Чкаловский.

В самолете находятся россияне, которые приехали в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам.

Ранее самолеты Минобороны России вывезли из Казахстана 1 719 россиян и иностранцев. В российском генеральном консульстве в Алма-Ате отметили, что места в самолетах Министерства обороны России, осуществляющих эвакуацию граждан из Казахстана в связи с беспорядками, закончились.

Беспорядки вспыхнули в Казахстане с началом 2022 года после повышения в стране цен на сжиженный газ. Погибли 17 сотрудников силовых структур, участвующих в восстановлении правопорядка. ООН сообщает о тысяче пострадавших.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.

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