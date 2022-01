Россияне назвали самые престижные профессии

В топе - медицина и образование

Медицинские профессии являются самыми престижными в глазах россиян, независимо от их возраста. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет медицину поставили на первое место рейтинга престижности профессий 32%, среди 25-34-летних — 34%, в возрасте 35-44 лет медицину назвали 25%, среди 45-59-летних — 27%, опрошенные 60 лет и старше — 34%.

Далее мнения опрошенных расходятся в зависимости от их возраста. У самых молодых респондентов в топ-3 наряду с медициной вошли профессии в сфере юриспруденции (20%) и в области информационных технологий (16%).

У 25-34-летних граждан на втором и третьем местах — IT (23%) и образование (17%), у 35-44-летних — IT (19%) и юриспруденция (12%), у 45-59-летних — образование и IT (по 18%).

Для участников исследования в возрасте 60 лет и старше в тройку самых престижных профессий входят образование (29%), а также работа в IT и в юриспруденции (по 11%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее опрос показал, что в наступившем 2022 году в планах каждого четвертого россиянина есть смена профессии. Больше всего переквалифицироваться хотят люди, занимающиеся делопроизводством (52%). Из сферы продаж желают уйти 45% сотрудников, из юриспруденции — 39%.

