Внимательный пациент: как Владимир Путин проходил ревакцинацию от коронавируса

Президент использовал назальную вакцину

Президент России Владимир Путин внимательно отнесся к процедуре ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель директора НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов, который проводил ревакцинацию главе государства.

Российский лидер вакцинировался от коронавируса в марте-апреле 2021 года. По словам Владимира Путина, он перенес оба укола хорошо. Никаких серьезных побочных эффектов от вакцинации у главы государства не было.

В ноябре 2021 года Владимир Путин рассказал, что прошел ревакцинацию от COVID-19 препаратом "Спутник Лайт" в назальной форме. Он отметил, что нормально себя чувствовал спустя два часа после процедуры.

Комментируя ход ревакцинации президента, Логунов отрицательно ответил на вопрос, тяжелый ли Путин пациент, отметив, что глава государства — пациент внимательный.

Замдиректора центра Гамалеи рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", что Путин задал ряд вопросов перед ревакцинацией, в том числе "почему так нужно делать, почему это интересно".

В целом, по словам Логунова, российский лидер продемонстрировал абсолютно серьезное отношение к иммунизации.

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