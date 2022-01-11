Зеленский решился на переговоры о прекращении конфликта в Донбассе

Украинский лидер ждет саммита "нормандской четверки"
Киев готов принять необходимые решения для прекращения конфликта в Донбассе. Их слуедует принять во время нового саммита "нормандской четверки", заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский убежден, что новый саммит "нормандской четверки" мог бы дать серьезный толчок для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Как заявили в офисе украинского лидера, президент договорился с советниками лидеров Франции и Германии о продолжении контактов в рамках этого формата.
Также в администрации Зеленского заявили, что Киев передал в Париж и Берлин "детальную информацию" по выполнению Украиной минских соглашений и решений парижского саммита 2019 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram