В Москве отказались терпеть затягивание Вашингтоном переговоров по безопасности

Хотя дедлайнов никто не указывал
Бесконечное затягивание переговоров с Вашингтоном о гарантиях безопасности Москву не устраивает. Хотя, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дедлайнов в этом вопросе никто не указывал.
"Нет, каких-то четких дедлайнов здесь нет. Их, конечно, никто не ставит. Есть только позиция России о том, что нас не устроит бесконечное затягивание этого процесса", - ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.
Песков добавил, что пока нет готовности к переговорам президентов двух стран – Владимира Путина и Джо Байдена. Было бы наивно надеяться на исчерпывающий результат после первого же раунда переговоров, приводит слова Пескова "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram