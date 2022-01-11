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В Москве отказались терпеть затягивание Вашингтоном переговоров по безопасности

12:23
  • вторник
  • 11 января 2022

Хотя дедлайнов никто не указывал

Бесконечное затягивание переговоров с Вашингтоном о гарантиях безопасности Москву не устраивает. Хотя, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дедлайнов в этом вопросе никто не указывал.

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"Нет, каких-то четких дедлайнов здесь нет. Их, конечно, никто не ставит. Есть только позиция России о том, что нас не устроит бесконечное затягивание этого процесса", - ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

Песков добавил, что пока нет готовности к переговорам президентов двух стран – Владимира Путина и Джо Байдена. Было бы наивно надеяться на исчерпывающий результат после первого же раунда переговоров, приводит слова Пескова "Интерфакс".

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