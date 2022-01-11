Песков рассказал о повышении пенсий в 2022 году

Позиция Путина остается в силе

Власти в ближайшее время решат задачу по индексации пенсии не ниже уровня инфляции.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Позиция президента Владимира Путина по этому вопросу остается в силе, передает РИА Новости.

"Позиция президента в отношении индексации пенсий по реальной инфляции, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно", - отметил спикер Кремля.

Ранее в ходе своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что кабмину следует проиндексировать пенсии не ниже уровня инфляции.

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