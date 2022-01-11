В Кремле раскрыли связь переговоров с США по безопасности с угрозой новых санкций

Оппоненты в Вашингтоне повторяют угрозы антироссийскими санкциями как мантру, отметил Песков

Угрозы новыми антироссийскими санкциями, которые раздаются из США во время российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, можно рассматривать как информационную артподготовку. Такое мнение во вторник, 11 января, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман ранее заявила, что Вашингтон в случае "вторжения" российских войск на Украину готов ввести санкции против ключевых финансовых институтов России.

Затем американские СМИ сообщили, что новые антироссийские санкции в том числе могут коснуться поставок потребительской электроники и бытовой техники.

Комментируя эти сообщения, Песков напомнил, что "посудомойки не относятся к категории самого святого", хотя и признал, что "это очень важно для удобства в бытовой жизни".

Оппоненты в Вашингтоне повторяют угрозы антироссийскими санкциями как мантру, при этом осуществляются информационные вбросы в средства массовой информации, указал пресс-секретарь российского лидера. По его мнению, "это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера", сообщает РИА Новости.

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