ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле раскрыли связь переговоров с США по безопасности с угрозой новых санкций

12:41
  • вторник
  • 11 января 2022

Оппоненты в Вашингтоне повторяют угрозы антироссийскими санкциями как мантру, отметил Песков

Угрозы новыми антироссийскими санкциями, которые раздаются из США во время российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, можно рассматривать как информационную артподготовку. Такое мнение во вторник, 11 января, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Байдена попросили огласить список новых антироссийских санкций
Европа испугалась ущерба от новых антироссийских санкций

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман ранее заявила, что Вашингтон в случае "вторжения" российских войск на Украину готов ввести санкции против ключевых финансовых институтов России.

Затем американские СМИ сообщили, что новые антироссийские санкции в том числе могут коснуться поставок потребительской электроники и бытовой техники.

Комментируя эти сообщения, Песков напомнил, что "посудомойки не относятся к категории самого святого", хотя и признал, что "это очень важно для удобства в бытовой жизни".

Оппоненты в Вашингтоне повторяют угрозы антироссийскими санкциями как мантру, при этом осуществляются информационные вбросы в средства массовой информации, указал пресс-секретарь российского лидера. По его мнению, "это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера", сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Капитолий
Капитолий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.