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Песков рассказал о подготовке здравоохранения к возможной новой волне COVID-19

12:59
  • вторник
  • 11 января 2022

Распространение "омикрона" представляет опасность, отметили в Кремле

В России предпринимаются меры по подготовке системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 11 января, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля отметил, что распространение штамма "омикрон" представляет большую опасность, он "проникает на нашу территорию и распространяется здесь".

Песков напомнил, что такой сценарий был спрогнозирован российскими специалистами и правительством, поэтому вводятся меры для подготовки системы здравоохранения к возможной очередной волне COVID-19.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что не стоит вопрос, придет ли "омикрон" в Россию — есть лишь вопрос, когда это произойдет.

Песков напомнил о ситуации в Европе и США и предложил сопоставить эту картину с возможным сценарием в России, в пропорциях к населению, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель директора НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказал, что Россию ждет значимый подъем заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон". Рост придется на январь-февраль 2022 года.

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