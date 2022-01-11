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ФСБ: лидер группировки "МКУ" планировал крупные теракты в России

12:43
  • вторник
  • 11 января 2022

Опубликовано видео допроса одного из задержанных

Серию крупных терактов в России планировал лидер украинской неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ" Егор Краснов. О деятельности Краснова рассказал на допросе, видео которого опубликовала ФСБ, задержанный сторонник организации.

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"Егор Краснов хотел провести серию крупных терактов на территории России. Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы "МКУ" все боялись", - сообщил член группировки.

Ранее стало известно о задержании 18-летнего жителя Тверской области.  В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что он, по указанию Краснова, пропагандировал массовые убийства. Также задержанный занимался вовлечением в "МКУ" новых членов и подготовкой терактов на объектах транспортной инфраструктуры.

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