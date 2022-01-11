ФСБ: лидер группировки "МКУ" планировал крупные теракты в России

Опубликовано видео допроса одного из задержанных

Серию крупных терактов в России планировал лидер украинской неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ" Егор Краснов. О деятельности Краснова рассказал на допросе, видео которого опубликовала ФСБ, задержанный сторонник организации.

"Егор Краснов хотел провести серию крупных терактов на территории России. Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы "МКУ" все боялись", - сообщил член группировки.

Ранее стало известно о задержании 18-летнего жителя Тверской области. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что он, по указанию Краснова, пропагандировал массовые убийства. Также задержанный занимался вовлечением в "МКУ" новых членов и подготовкой терактов на объектах транспортной инфраструктуры.

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