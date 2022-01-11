Телеведущая Кира Прошутинская попала в больницу

У журналистки сильный кашель

Российская телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве.

Состояние журналистки стабильное, сообщил источник агентства "Москва". "Кира Александровна лежит в больнице, с ней все хорошо. Госпитализировали ее лишь для того, чтобы держать под наблюдением", - сообщил собеседник.

Как стало известно telegram-каналу Mash, 76-летняя журналистка пожаловалась врачам на сильный кашель 9 января. Медики зафиксировали у нее высокое артериальное давление и диагностировали хрипы в нижних отделах легких. Прошутинскую перевели на кислородную маску и предписали лежать на животе по 16 часов в день.

Кира Прошутинская вела телепередачи "Народ хочет знать", "Он и Она" на телеканале "ТВ Центр".

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