Москвичам пообещали "барическое днище"

Резкая смена давления ожидается в конце недели

В Москве подводят итоги сильного снегопада. На главной метеостанции города ВДНХ его высота впервые с начала зимы составила 34 сантиметра при норме в 26. На других метеостанциях столицы снега оказалось еще больше.

Так, на Балчуге и в Тушино - 36 сантиметров, а в Новой Москве и в Михайловском - все 45. Свой рекорд есть и у Подмосковья. В Коломне высота снежного покрова превысила отметку в 53 сантиметра, сообщает "ТВ Центр".

Между тем под старый Новый год в Москву вновь придёт оттепель. Кроме того, в пятницу в столице ожидается так называемое "барическое днище". Давление обрушится с 757 до 720 миллиметров ртутного столба.

Пока же в столице и днём и ночью идёт уборка снега. Чистят дороги, дворы. Работа идёт круглосуточно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram