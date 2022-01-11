Во время праздников в Москве выявили 6 тысяч нарушений масочного режима

Число контролеров было увеличено

Более 6 тысяч фактов нарушения масочного режима было выявлено в общественном транспорте Москвы за прошедшие праздники. Это в два раза больше, чем в прошлый Новый год, отмечает "ТВ Центр".

Но и количество контролеров на этот раз было увеличено. Усиление ввели в связи с проведением в городе большого количества мероприятий. Однако даже с началом рабочих дней проверки масочного режима продолжились. Причем, как в метро, так и в наземном транспорте, а также на МЦК, МЦД и вокзалах столицы.

Жителям и гостям города напоминают, что маска позволяет сократить распространение коронавирусной инфекции.

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