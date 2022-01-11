Названы призеры чемпионата "Московские мастера"

Школьники показали высокий уровень знаний

В Москве названы призёры 10-го Открытого чемпионата "Московские мастера". Проходил он по высоким международным стандартам World skills. Тысячи участников столичных колледжей, десятки востребованных специальностей. Требования - как к профессионалам! Школьники показали настолько высокий уровень знаний и подготовки, что впору выходить на работу!

12 часов на то, чтобы "укротить" металл. Сварка – процесс, не лишенный творчества. Рядом со школьниками - опытные мастера. А это - выкладка камнем. Все выверено до миллиметра. Но прежде надо правильно расчертить свой проект.

"Даже если я не займу какое-то призовое место, я все равно рада, что сюда попала, потому что я испытала целый спектр эмоций: поддержка, дружба, ну и никуда без конкуренции", - говорит участница World Skills Анна Алдонина.

10-й Открытый чемпионат "Московские мастера" проводился по стандартам World skills. И эти соревнования стали самыми массовыми в истории движения. В этом году представили и новые компетенции - профессии будущего: "Геномная инженерия", "Летающая роботехника", "Урбанистика: городское планирование" и "Организация онлайн-мероприятий".

"Здесь задания достаточно интересные. Они творческие. Они позволяют школьникам проявить себя с разных сторон. Это не срез знаний, а действительно этот чемпионат играет большую роль в профессиональной ориентации студентов и школьников", - отметила сотрудник Педагогического колледжа № 1, член жюри Татьяна Ровковская.

В отборочном туре приняли участие более 27 тысяч претендентов. Рекордным стало и число компетенций. Москвичи продемонстрировали свое мастерство в 175. Не только подростки, но и юниоры до 16 лет. Эти девятиклассники уверены: в скором времени они создадут новую соцсеть, которая позволит не просто общаться. Собрать оркестр — тоже непростая задача. Участники компетенции "Преподавание музыки" доказывали свое умение привить детям музыкальный вкус.

Задача участников компетенции - собрать свой мини-оркестр из учащихся. Показать ритмическую импровизацию. Софья Крючкова - студентка педагогического колледжа. Она будущий учитель начальных классов. Участие в World skills позволило ей найти свой путь в педагогике.

"Этот конкурс помог мне уже при обучении и, возможно, что в дальнейшем я переквалифицируюсь и свяжу свою жизнь с музыкой", - сказала она.

Победители и призеры получат возможность представлять Москву на национальном чемпионате WorldSkills Russia. А еще они получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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