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Пропавшего в Москве подростка нашли живым

15:09
  • вторник
  • 11 января 2022

Ребенка нашли в районе Марьино

История со счастливым финалом. В Москве полицейские нашли 14-летнего мальчика, пропавшего 10 января.

Информация  о пропаже Олега появились в соцсетях. Отмечалось что у подростка есть сложности в общении с окружающими. К поискам сразу присоединились оперативные службы и волонтёры. Было известно, что мальчик исчез в районе Марьино, там же его и нашли сотрудники полиции на станции метро. Они  заметили Олега в первом вагоне поезда и отвели в ближайшее отделение.

Сейчас подросток передан родителям.

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