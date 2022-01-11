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На МКАД фура пробила ограждение моста и повисла над дорогой

15:07
  • вторник
  • 11 января 2022

Никто не пострадал

На МКАДе фура пробила ограждение моста и повисла над дорогой. Все произошло поздним вечером на 67-м километре в районе Волоколамки. Большегруз не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в другой.

Момент столкновения попал на видеорегистратор. От удара вторую машину откинуло прямо на отбойник и кабина с водителем повисла прямо в воздухе.

Чтобы эвакуировать фуру спасателям пришлось вызывать специальный кран. Вытащить мужчину удалось при помощи верёвки, автолестницы и дополнительных опор. Никто не пострадал.

 

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