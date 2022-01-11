Киоск рухнул на мужчину в Подольске

Его доставили в больницу

В подмосковном Подольске уличные камеры записали, как на мужчину рухнул уличный навес. Он общался со знакомой, когда мимо проезжала "Газель" и задела крышу строения, сообщает "ТВ Центр".

Конструкция не выдержала и тут же сложилась. Женщина успела отскочить, а её собеседник оказался под завалом. Со всех сторон к пострадавшему подбежали очевидцы и начали поднимать крышу. Мужчину госпитализировали с переломами ног.

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