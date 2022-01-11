На Софийской набережной завершена реставрация пяти объектов

Что будет в отреставрированных помещениях?

На Софийской набережной завершена реставрация сразу пяти памятников архитектуры. Комплекс зданий, расположенный прямо напротив Кремля, не ремонтировался десятилетиями и в итоге пришёл в аварийное состояние. Теперь удалось не только восстановить исторический облик построек, но и вернуть на набережную первых постояльцев. Кого именно?

После долгих лет запустения квартала на Софийскую набережную вернулись постояльцы: литейщик и кузнец. Их фигуры были установлены на этом самом месте 120 лет назад. Рабочие из металла каждое утро встречали своих коллег, спешивших в мастерскую Густава Листа, где изготавливали пожарное оборудование. Оба памятника, как и стены комплекса, со временем ветшали. И скульптуры демонтировали, чтобы вернуть – когда преобразится сама набережная.

"Их убрали на хранение. Говорят, что в Третьяковскую галерею. Но, в любом случае, после реставрации они появились совсем недавно. И собственно, таким образом, Софийской набережной вернули ее обаяние и очарование, потому что у нас в городе соразмерных человеку памятников очень мало", - рассказал главный редактор журнала "Московское наследие", член Общественной палаты Москвы Филипп Смирнов.

Конечно, главная жемчужина этого комплекса – дворец. Специалисты называют его "матрешкой" - это значит, что со временем менялось назначение здания, внутри и снаружи что-то перестраивалось.

Здание по адресу Софийская набережная, дом 8 - изначально дворянское имение. За столетие здесь сменились трое владельцев: Еропкины, Зубовы, Дурасовы. С середины века XIX - это уже Мариинское женское училище. Здесь девушки получали образование домашних учительниц, а музыку им преподавал Сергей Рахманинов. После революции в этих стенах разместилась общеобразовательная школа №19 имени Белинского.

В 90-е – запустение. Реставраторы зашли на объект, когда был высок риск обрушения ветхих стен, кровли и перекрытий. За четыре года специалисты вернули дворцу и четырем соседним домам исторический облик. Восстановлена лепнина, фасады выкрашены так же, как при первых владельцах. Рисунок расстекловки окон – оригинальный.

"Реставраторы самым бережным образом провели вычинку кирпичной кладки, отреставрировали фасады, отреставрировали архитектурное убранство интерьеров, паркетные полы", - пояснил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

О каждом этапе реставрации инвестор отчитывался перед "Юнеско". Квартал напротив стен Кремля – памятник культурного наследия.

"Прописывается буквально все, что подлежит охране. Это могут шпингалеты. И в интерьере - росписи на стенах. Любая даже самая мелкая деталь, включая флагодержатели, возможно, рисунок перил, даже если эти перила на крыше", - говорит Филипп Смирнов.

В отреставрированных помещениях будут гостиничные номера и жилые резиденции. Постояльцы въедут уже в следующем году. За домами на набережной, где еще недавно был пустырь, возвели 4-этажные здания по проекту архитекторов Сергея Скуратова и Ильи Уткина. Одно из требований при строительстве: чтобы элитный жилой комплекс был не выше 17 метров и не нарушал "небесную линию". На первых этажах откроют магазины, рестораны, бассейн и СПА. Между зданиями высадили липы. Долгие годы закрытая территория между площадью Репина и Софийской набережной вскоре превратится в небольшой бульвар.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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