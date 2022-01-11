Обитателям Московского зоопарка привезли нераспроданные ели

Для чего это делается?

В Московском зоопарке новогодние праздники продолжаются. Обитателям привезли около двух тысяч сосен и елей, которые не успели продать за минувшую неделю.

Для мелких животных пышные ветки - отличное укрытие, для хищников - игрушка, о которую, к тому же, можно поточить когти и клыки. А вот для винторогих козлов, голубых баранов, капибаров хвоя - настоящий деликатес! Она богата витаминами и аминокислотами, поэтому зимой - даже в природе - животные часто лакомятся соснами и елями.

Разумеется, зоопарк принимал деревья только от официальных торговых компаний. Ёлки, которые украшали дома москвичей, теряют аромат. К тому же, на ветках могут остаться мишура и гирлянды. Такое блюдо уже трудно назвать полезным десертом.

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