Желтый уровень погодной опасности вновь ввели в Москве

Предупреждение действует из-за гололедицы

В столичном регионе вводится желтый уровень погодной опасности. Об этом во вторник, 11 января, рассказали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают о гололедице в Москве и Московской области. В связи с этим предупреждение действует до 11:00 четверга, 13 января, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее сообщалось, что в столичный регион идут самые сильные морозы в наступившем 2022 году. В ночь на 12 января морозы окрепнут до 17 градусов в Москве и до 22 градусов в отдельных районах Подмосковья.

Такие морозы продержатся двое суток, затем температура начнет расти — 14 января прогнозируется оттепель.

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