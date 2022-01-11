В Польше назвали Россию "серийным насильником"

Бывший министр позволил себе дерзкий ответ

Экс-глава МИД Польши и евродепутат Радослав Сикорский раскритиковал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о территориальных аппетитах стран НАТО.

Политик ответил на английскую кальку выступления российского главы МИД, где вместо "бесхозных" земли назывались "осиротевшими", не церемонясь в выражениях.

"Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если полезете еще раз - дадим по яйцам", - написал Сикорский в своем Twitter.

Ранее Сергей Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий, которые остались "бесхозными" после ликвидации организации Варшавского договора и распада Советского Союза.

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