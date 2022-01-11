ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Польше назвали Россию "серийным насильником"

13:34
  • вторник
  • 11 января 2022

Бывший министр позволил себе дерзкий ответ

Экс-глава МИД Польши и евродепутат Радослав Сикорский раскритиковал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о территориальных аппетитах стран НАТО.
В ЕС сочли неприемлемыми требования России о нерасширении НАТО на Восток

Политик ответил на английскую кальку выступления российского главы МИД, где вместо "бесхозных" земли назывались "осиротевшими", не церемонясь в выражениях.

"Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если полезете еще раз - дадим по яйцам", - написал Сикорский в своем Twitter.

Ранее Сергей Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий, которые остались "бесхозными" после ликвидации организации Варшавского договора и распада Советского Союза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.