Стал известен срок ответа США на российские предложения по безопасности

Об этом рассказали источники, близкие к ходу переговоров

Ответ американской стороны на российские предложения по гарантиям безопасности ожидается на следующей неделе. Об этом во вторник, 11 января, рассказал источник, близкий к ходу переговоров в Женеве на данную тему.

По словам источника, представители делегации США пообещали доложить об итогах женевских переговорах своему руководству и предоставить России ответ в письменном виде на следующей неделе.

Официальное подтверждение данной информации не поступало.

Комментируя ход переговоров, источники также рассказали, что Соединенные Штаты сохраняют "твердолобую позицию по Украине", отказываясь обсуждать вопрос ее вступления в НАТО без представителей Киева, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бесконечное затягивание переговоров с Вашингтоном о гарантиях безопасности Москву не устраивает, хотя дедлайнов в этом вопросе никто не указывал.

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