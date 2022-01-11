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Полиция заперла дебоширку в туалете рейса Дубай-Екатеринбург

13:44
  • вторник
  • 11 января 2022

Пассажирку изолировали на время полета

Буйной пассажирке рейса "Уральских авиалиний" Дубай-Екатеринбург пришлось коротать время полета в туалете. Дебоширка своими криками и смехом мешала попутчикам.

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"Факт подтверждаем", - ответили в пресс-службе авиакомпании на просьбу корреспондента РИА Новости подтвердить информацию.

Как передает агентство со ссылкой на издание е1.ru, женщина во время полета громко смеялась и ругалась. Самолет посадили в Челябинске, так как в Екатеринбурге была нелетная погода. Там на борт поднялись полицейские. Они изолировали женщину в туалете, где пассажирка и провела все время полета до места назначения.

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