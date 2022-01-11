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В Думе допустили "подвешивание" законопроекта о QR-кодах

14:02
  • вторник
  • 11 января 2022

Это может произойти при улучшении эпидемиологической ситуации

Законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест могут "подвесить". Об этом во вторник, 11 января, рассказал заместитель главы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

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Парламентарий уточнил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении может быть отложено в случае улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Если этого не произойдет, Госдума успеет рассмотреть законопроект до 1 февраля — возможно, до 20 января, рассказал депутат. Второе чтение может быть организовано на следующей неделе в четверг или через неделю — 25 января, а третье чтение обычно проходит на следующий день.

В настоящее время идет обобщение отзывов и предложений, полученных из субъектов Федерации. Ориентировочно на следующей неделе их обсудят в профильных комитетах, которым предстоит дать рекомендации по поправкам в документ, цитирует Леонова РИА Новости.

16 декабря Госдума одобрила данный законопроект в первом чтении. Документ требует предъявления сертификата переболевшего или вакцинированного (либо справки о медотводе) для посещения общепита, массовых мероприятий, магазинов, учреждений культуры.

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