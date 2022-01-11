В Думе допустили "подвешивание" законопроекта о QR-кодах

Это может произойти при улучшении эпидемиологической ситуации

Законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест могут "подвесить". Об этом во вторник, 11 января, рассказал заместитель главы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Парламентарий уточнил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении может быть отложено в случае улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Если этого не произойдет, Госдума успеет рассмотреть законопроект до 1 февраля — возможно, до 20 января, рассказал депутат. Второе чтение может быть организовано на следующей неделе в четверг или через неделю — 25 января, а третье чтение обычно проходит на следующий день.

В настоящее время идет обобщение отзывов и предложений, полученных из субъектов Федерации. Ориентировочно на следующей неделе их обсудят в профильных комитетах, которым предстоит дать рекомендации по поправкам в документ, цитирует Леонова РИА Новости.

16 декабря Госдума одобрила данный законопроект в первом чтении. Документ требует предъявления сертификата переболевшего или вакцинированного (либо справки о медотводе) для посещения общепита, массовых мероприятий, магазинов, учреждений культуры.

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