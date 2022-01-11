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В центре Петербурга загорелся дом

14:01
  • вторник
  • 11 января 2022

Пожару присвоен повышенный ранг сложности

Повышенный ранг сложности – второй – присвоен пожару в центре Санкт-Петербурга. Горит дом на набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе Петербурга.

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"В 12.28 поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, набережная реки Фонтанки, дом 139. В жилом доме происходит горение в квартире, площадь уточняется", - сообщила пресс-служба городского ГУМЧС.

Отмечается, что ранг пожара был повышен из-за угрозы распространения огня на соседние здания. В ликвидации возгорания участвуют 6 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС. Сообщений о пострадавших не поступало, передает РИА Новости.

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