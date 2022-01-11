В Пекине ввели запрет на беспилотники и воздушные шары

Всё из-за грядущей Олимпиады

Как пишет во вторник китайская газета "Бэйцзин цинняньбао", власти Пекина ввели временный запрет на использование малых летательных аппаратов на всей территории города.

Уточняется, что мера будет действовать с 28 января по 13 марта. Связана она с предстоящим проведением зимней Олимпиады.

Под малыми аппаратами имеются в виду "все небольшие летающие устройства, движущиеся на низкой скорости". Закон означает, что в течение полутора месяцев жители Пекина не смогут использовать в том числе беспилотники, а также запускать воздушные шары. Нарушителям грозят штрафы.

Зимние Игры состоятся в Пекине в период с с 4 по 20 февраля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram