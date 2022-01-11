"Так даже фашисты не поступали": на Алтае расстреляли более полусотни лошадей

Расследование контролирует глава регионального МВД
В Алтайском крае неизвестные расстреляли табун лошадей с жеребятами.
Жуткий инцидент произошел между селами Солоновка и Камышенка. Владелец животных сообщил, что кобылы с потомством и еще не ожеребившиеся, находились на свободном выпасе на поле.
"Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь – так даже фашисты не поступали", - рассказал хозяин изданию "Подъем".
Ущерб табунщика оценен в пять миллионов рублей. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Специалисты изъяли пули и вырезки шкур с животных.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Расследование жестокого убийства лошадей лично контролирует начальник алтайского МВД Андрей Подолян.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram