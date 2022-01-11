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"Так даже фашисты не поступали": на Алтае расстреляли более полусотни лошадей

14:19
  • вторник
  • 11 января 2022

Расследование контролирует глава регионального МВД

В Алтайском крае неизвестные расстреляли табун лошадей с жеребятами.

Жуткий инцидент произошел между селами Солоновка и Камышенка. Владелец животных сообщил, что кобылы с потомством и еще не ожеребившиеся, находились на свободном выпасе на поле.

"Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь – так даже фашисты не поступали", - рассказал хозяин изданию "Подъем".

Ущерб табунщика оценен в пять миллионов рублей. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Специалисты изъяли пули и вырезки шкур с животных.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Расследование жестокого убийства лошадей лично контролирует начальник алтайского МВД Андрей Подолян.

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