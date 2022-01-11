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В Думе предложили альтернативу продуктовым карточкам

14:41
  • вторник
  • 11 января 2022

Их можно заменить сертификатами с определенным номиналом

Альтернативой продуктовых карточек для малообеспеченных граждан могут стать специальные сертификаты. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Введение продуктовых карточек для малоимущих россиян откладывается
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Ранее экономист Руслан Гринберг рассказал, что если рост потребительских цен продолжится или ускорится, властям придется либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо возникнет необходимость вводить в стране продуктовые карточки.

Депутат Нилов напомнил, что ЛДПР, членом которой он является, уже вносила на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о сертификатах для нуждающихся россиян.

Согласно этой инициативе, малообеспеченным предлагается выдавать сертификаты определенного номинала на приобретение продуктов и лекарств. Держатель документа сам мог бы определять, когда и в каком количестве использовать сертификаты, при этом перечень приобретаемых на них товаров утверждало бы правительство.

Нилов рассказал, что в ряде российских регионов уже действуют подобные или похожие меры социальной поддержки, однако выступил за введение продуктовых сертификатов на федеральном уровне, сообщает РИА Новости.

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