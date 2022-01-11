В Думе предложили альтернативу продуктовым карточкам

Их можно заменить сертификатами с определенным номиналом

Альтернативой продуктовых карточек для малообеспеченных граждан могут стать специальные сертификаты. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Ранее экономист Руслан Гринберг рассказал, что если рост потребительских цен продолжится или ускорится, властям придется либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо возникнет необходимость вводить в стране продуктовые карточки.

Депутат Нилов напомнил, что ЛДПР, членом которой он является, уже вносила на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о сертификатах для нуждающихся россиян.

Согласно этой инициативе, малообеспеченным предлагается выдавать сертификаты определенного номинала на приобретение продуктов и лекарств. Держатель документа сам мог бы определять, когда и в каком количестве использовать сертификаты, при этом перечень приобретаемых на них товаров утверждало бы правительство.

Нилов рассказал, что в ряде российских регионов уже действуют подобные или похожие меры социальной поддержки, однако выступил за введение продуктовых сертификатов на федеральном уровне, сообщает РИА Новости.

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